Oljeprisen flater ut og stiger svakt etter onsdagens svekkelse. Gårsdagens nedtur kom etter at EIA meldte om lagerbygging i amerikanske oljelagre forrige uke.

Gårsdagens tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 2,3 millioner fat til 420,9 millioner fat i forrige uke. På forhånd var det ventet en nedgang på 0,4 millioner fat.

Brent-oljen er opp 0,07 prosent til 81,03 dollar, mens WTI-oljen stiger 0,05 prosent til 76,97 dollar. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 81,24 dollar ved stengetid på Oslo Børs onsdag.

Russisk tilbud

Nyhetsbyråene Reuters og Platts peker på at det er lagerbyggingen som er driveren for nedgangen i oljeprisen, samt at Russland i går annonserte at de vil øke gasstilførselen til Europa.

– Oljeprisene faller på en «trifecta» av grunner, med Russlands president Putin som letter på de europeiske tilbudsbekymringene, samt større enn ventet oppgang i amerikanske oljelagre, sier senior markedsanalytiker Edward Moya i Oanda ifølge Platts, melder TDN Direkt.

Reuters melder om at Putin på onsdag uttalte at det kan bli rekordhøy tilførsel av gass til Europa fra Russland, og at Gazprom har økt transporten av gass via Ukraina.