Genel Energy har mottatt betaling fra KRG i Irak

For Tawke er betalingen 14,3 millioner dollar, samt «override»-betaling på 9,1 millioner dollar. DNO er operatør på Tawke-lisensen.



Taq Taq-betalingen er 1,9 millioner dollar, mens Sarta-betalingen er 2,6 millioner dollar hvor det tas forbehold om at det ventes bekreftelse fra Chevron som er operatør på feltet om betalingene har blitt mottatt.



Selskapet har også mottatt et utestående beløp på 4,9 millioner dollar.



Genel opplyser ellers at KRG nå skylder selskapet 132 millioner dollar for oljesalg fra november 2019 til februar 2020 og den suspenderte «override» fra mars til desember 2020.

Genel Energy Hovedkontor: Jersey

Produserer olje i Kurdistan og Irak

Adm. direktør er Bill Higgs