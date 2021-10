Oljeprisene fortsetter oppgangen, og Brent desember-olje stiger fredag morgen 1,3 prosent til over 83 dollar pr. fat. WTI november-olje er opp 1,4 prosent til 79,40 dollar pr. fat.

«Prisløftet kommer etter uttalelsen fra USAs energidepartement om at man akkurat nå ikke har noen plan om å tappe av sine strategiske reserver for å kjøle ned rallyet i oljeprisene», skriver Commonwealth Bank-analytiker Vivek Dhar ifølge Reuters i et notat.

Samtidig har en kilde i departementet presisert overfor nyhetsbyrået at Bloomberg-reporteren som postet på sosiale medier om energidepartementets holdning ikke har vært helt nøyaktig – og at alle hjelpemidler alltid er på bordet for å takle en stram tilbudsside.

OPEC+-beslutningen om ikke å øke produksjonen mer enn avtalt i juli bidro til å løfte prisene tidligere denne uken, og i tillegg kommer effekten av at noen industrier erstatter gass med olje i sitt kraftforbruk.

Lave destillatlagre i USA

En råvareanalytiker i ANZ mener denne effekten kan sette fart på oljeetterspørselen på den nordlige halvkule i vinter, og viser ifølge Reuters i et notat til at amerikanske destillatlagre (som inkluderer diesel og fyringsolje), er på sine laveste nivåer inn mot vintersesongen siden 2000.

JP Morgan skriver på sin side at man ennå ikke har hørt om betydelig utskiftning av gass for olje i den europeiske kraftsektoren.

«Dette betyr at vårt estimat på 750.000 fat pr. dag med etterspørsel fra gass-til-olje-utskiftning i normale vinterforhold kan være betydelig overvurdert», skriver analytikerne i et notat.