Oljeselskapet Lundin står bak enorme funn på norsk sokkel som Johan Sverdrup-feltet, samt det store Edvard Grieg-feltet som selskapet selv er operatør for.

Bare dager etter at selskapet kunne feire åpningen av det første satellittfeltet til Edvard Grieg-plattformen, kalt Solveig, kommer det imidlertid en dårlig nyhet.

Boreresultatene fra et annet prospekt i nærheten, Merckx, er nå klare og de viser at letebrønnen var tørr. Det kommer frem i en melding fra Oljedirektoratet.

Merckx ligger rundt en kilometer vest for Solveig-feltet og kunne altså blitt til et nytt satellittfelt på Edvard Grieg, hvis det ble gjort et funn.



Brønnen er en del av Lundins leteprogram på totalt åtte brønner i år, hvorav selskapet er operatør for fire.

Lundin gjorde et lite oljefunn på sin første brønn i år, kalt Segment D, på inntil 8,8 millioner fat oljeekvivalenter i samme lisens som Solveig. Deretter boret Equinor tørt på Shenzhou-brønnen i Barentshavet.

Frem mot sommeren har Mol boret to brønner på Iving (PL820S) lenger nord i Nordsjøen, mens Lundin fortsatt borer Lille Prinsen lenger sør – rett ved Edvard Grieg og Ivar Aasen. Resultatene fra disse tre brønnene er ikke klare ennå.

Riggen farter videre for ny Lundin-brønn

Merckx (brønn 16/4-12) er den første letebrønnen som er boret i lisens PL981, der Lundin eier 60 prosent.

Oljedirektoratet opplyser at det er gjennomført datainnsamling fra brønnen, men det fremkommer ikke hva Lundin og partnerne vil gjøre videre med lisensen.

Det er Odfjell Drillings borerigg Deepsea Stavanger som er på en lengre kontrakt for Lundin som har stått for boringen. Riggen skal nå videre lenger sørøst på Utsirahøyden til Dovregubben-prospektet (brønn 17/8-1) i lisens PL976.