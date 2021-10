Tørr brønn for Petrolia

Petrolia Noco har boret en brønn som fremstår tørr på Dugong Tail-prospektet. Brønnen var i PL 822-lisensen, og vil nå bli plugget og forlatt, opplyser selskapet i en børsmelding.

Dugong-funnet i PL 882, definert som et oljefunn med assosiert gass, var et av de største funnene på norsk kontinentalsokkel i 2020. Det ligger i Tampen-området like nordvest for eksisterende produksjonsfasiliteter på Snorre-feltet.

Bergen-baserte Petrolia kunne i mars opplyse om at «avgrensningsboring bekrefter at funnet gjort i Dugong er betydelig». Reviderte, mulige utvinnbare ressurser ble da anslått til 40-108 millioner fat oljeekvivalenter.

Dugong-lisenspartnere består av Neptune Energy, som er operatør og har en eierandel på 45 prosent, Petrolia Noco med en andel på 20 prosent, Idemitsu Petroleum Norge med 20 prosent, og Concedo med 15 prosent.

Petrolia SE har en eierandel på 49,9 prosent i Petrolia Noco.