Høye oljepriser og enorme gasspriser har sendt børslokomotivene Equinor og Aker BP til himmels. Men nå er det flere analytikere som begynner å se etter bremsen.

Den britiske banken Barclays nedgraderer Aker BP fra overvekt til likevekt, samtidig som kursmålet blir satt opp til 340 kroner pr. aksje fra 305 kroner, melder TDN Direkt.

Endringen kommer etter at det Kjell Inge Røkke-kontrollerte oljeselskapet har steget over 110 prosent i løpet av det seneste året, og er opp nesten 50 prosent i år.

Også SpareBank 1 Markets har nedgradert Aker BP de seneste tiden, og flyttet selskapet nylig fra en kjøpsanbefaling til hold. Selv om kursmålet ble hevet til fra 280 til 305 kroner pr. aksje.

– Vurderingen rundt Aker BP er at det er et fantastisk selskap, men aksjen har gått 80 kroner siden vi oppgraderte til kjøp uten at det er skjedd noe vesentlig med oljeprisprognosene våre. Den er mer fair priset, sa SpareBank 1-analystiker Teodor Sveen-Nilsen til Finansavisen på tirsdag.