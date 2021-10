Okea vil ikke utvikle Vette-funnet ytterligere

Okea som er operatør for Vette-lisensen har besluttet å foreslå til lisenspartnerne å ikke utvikle Vette-funnet ytterligere på grunn av prosjektets manglende finansielle robusthet, ifølge en melding fra selskapet.

Okea har også jobbet med å bedre økonomien for Grevling/Storskrymten-funnene sammen med lisenspartnerne de siste årene.

Selskapet opplyser at til tross for at man har oppnådd betydelig reduksjoner i breakeven-kostnader er det ikke tilstrekkelig for å forsvare en stand-alone feltutvikling.

Siden Okea hadde som mål å gjøre en samutvikling av Vette-funnet sammen med funnene på Grevling/Storskrymten, vil beslutningen om å stoppe videre utvikling av Vette også implisere at Okea sannsynligvis vil stoppe videre utvikling av Grevling/Storskrymten, opplyser selskapet.

– Med oppstart i av Yme-feltet i andre halvdel av 2021 og med energiprisene på høyeste nivå på flere år, har Okea en sterk kontantbalanse som vi målsetter oss å bruke der vi kan legge til mest verdi. Vi ser flere attraktive muligheter på den norske kontinentalsokkelen med betydelig oppsidepotensial. Derfor tror vi det er andre investeringer som vil bidra med større kortsiktig verdiskapning for Okea og bedre avkastning til aksjonærene, sier adm. direktør Svein J. Liknes i Okea.

Okea har 40 prosent eierandel i Vette-lisensen, mens ONE-Dyas Norge AS og M Vest Energy AS har eierandeler på 30 prosent hver.