Norske myndigheter og næringen selv opererer med et usikkerhetsspenn på pluss/minus 20 prosent i budsjettestimatene sine. Det betyr at man egentlig ikke regner et prosjekt som en overskridelse før det er blitt minst 20 prosent dyrere, og motsatt hvis kostnadene er blitt lavere.

15 av de 19 prosjektene som er under bygging eller er blitt igangsatt etter august i fjor har vært innenfor usikkerhetsspennet, ifølge departementet.

Johan Castberg utsatt igjen

Årsaken til at Njord-prosjektet snart nærmer seg en dobling i prislapp fra de opprinnelige estimatene skyldes i hovedsak at arbeidet er blitt langt mer omfattende enn man først planla for. Njord-plattformen ble sendt til Aker Solutions' verft på Stord for oppgraderinger, mens lagerskipet ble sendt til Aibel i Haugesund.

I tillegg er dette prosjektet på linje med all virksomhet på sokkelen blitt rammet av pandemien i form av at smitteverntiltak og forsinkelser i ulike typer leveranser rundt i verden har gjort logistikken mer krevende og kostbar.

Johan Castberg-prosjektet begynte allerede før pandemien å slite og i fjor sommer ble det kjent at Sembcorp-verftet i Singapore hadde gjort en for dårlig jobb med sveisingen av skroget.

Opprinnelig skulle feltet vært i drift i 2022, men dette er blitt utsatt til 2023 og nå har Equinor satt oppstart til slutten av 2024.

Vår Energi må utsette minst ett år

Balder Future-prosjektet, som inkluderer oppgraderingen av produksjonsskipet Jotun på Rosenberg-verftet i Stavanger, påvirkes av «flere faktorer», ifølge budsjettdokumentene fra Olje- og energidepartementet.

«Betydelig utfordringer knyttet til pandemien har påvirket utstyrsleveranser og tilgjengelig bemanning på verftet, noe som i vesentlig grad har påvirket fremdriften i prosjektet», skriver departementet og legger til at «arbeidsomfanget har blitt mer omfattende enn forutsett, særlig knyttet til Jotun FPSO».

Produksjonsstart på Balder Future skulle egentlig vært i 2022, men er nå utsatt til fjerde kvartal 2023.