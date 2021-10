– Ja, jeg tror det ligger ganske i kortene at de kommer med noe. Det beslutningene i dag synliggjør er at selskapet har kapitaldisiplin, sier Holte.

Han peker på at estimatene hos investorer og analytikere for prosjektene som nå er kansellert trolig har vært lave, slik at risikoen i aksjen nå er redusert.

Må velge

Okea har jobbet lenge med Grevling. I regnskapet for andre kvartal opplyste selskapet at oljeprisen som trengtes for å gå i pluss (balanseprisen) var redusert fra 70 til 40 dollar per fat, men at den måtte ytterligere ned.

Selskapet overtok i tillegg operatørskapet på Vette på starten av året, nettopp for å forsøke å bygge ut de to funnene i fellesskap.

– Grevling er utfordrende. Det er reservoarteknisk vanskelig og til tross for at kostnadene i industrien har falt massivt, viser dette at man ikke kommer unna at enkelte oljefunn i bunn go grunn er komplekse å bygge ut og drive. De prosjektene vi ser Okea har kansellert er definitivt i den kategorien, sier Anders Holte.

– Så må Okea ta den samme beslutningen som veldig mange andre i dagens oljeindustri – skal man betale utbytte eller skal man prøve å finne noe å investere i for å vokse videre. Den «evige» veksten som man har levd etter i oljenæringen i mange år er ikke så mange investorer som er interessert i lenger, fortsetter han.

Yme ble dyrt

I tillegg til å være operatør for det gamle Shell-feltet Draugen, har gjenoppbyggingen av Yme vært et sentralt prosjekt i Okea over flere år.

Den første utbyggingen av Yme endte i en fullstendig fiasko for den daværende operatøren Talisman. Plattformen viste seg å være så dårlig at den måtte fjernes og hugges opp før feltet noen gang kom i produksjon.

Siden har Repsol og Okea forsøkt å gjenoppbygge feltet på nytt.

Da statsbudsjettet ble offentliggjort tirsdag formiddag kom det frem oppdaterte tall for prosjektene på sokkelen. Tallene viser at sluttregningen på «nye» Yme har økt med 3,0 milliarder utover det opprinnelige kostnadsestimatet i utbyggingsplanen på 8,9 milliarder (alt i (2021-kroner).

Overskridelsen er dermed oppe i 33 prosent.

– Selskapet har vært helt ærlige på er at den forsinkelsen som traff Yme under covid har hatt konsekvenser på kostnadsnivået. De har vært ute og sagt at det er sannsynlig at investeringsnivået må økes litt, sier Holte og fortsetter:

– Vi lå ikke inne med så store overskridelser, men jeg tror det viktigste for Okea er å få prosjektet i gang.

Les også: Prosjektene på sokkelen: Overskridelser på 18,8 mrd. på ett år

Hør intervju med Okea fra Pareto-konferansen i september: