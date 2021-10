Verdens oljetilbud estimeres kraftig opp i oktober etter at USA kommer seg etter orkanen Ida mens Opec+ fortsetter å redusere produksjonskutt.

Det skriver Det internasjonale energibyrået (IEA) i sin oljemarkedsrapport for oktober, fremlagt torsdag.

Det pekes imidlertid på at oljelagrene er ventet å falle, ettersom Opec+ vil pumpe 700 .000 fat pr. dag under «Call on Opec». Etter hvert som kartellet øker produksjonen, vil den ledige kapasiteten minke. Synkende ledig kapasitet globalt understreker behovet for økte investeringer for å dekke etterspørselen på lang sikt, noterer IEA.

«Om en ser på investeringer innen olje kan det pr i dag se ut som markedesaktørene tror på en verden der etterspørselen etter olje vil avta eller flate ut», skriver IEA – og understreker at globale energimarkeder kan stå ovenfor en humpete vei videre fordi verden ikke investerer nok til å dekke fremtidens energibehov.

IEA kommenterer at oljeprisene har steget den seneste tiden ettersom mangel på naturgass, LNG og kull har medført høyere etterspørsel etter olje.

Like fullt kan de høye prisene skape et inflasjonspress – som igjen kan legge en demper på den økonomiske gjeninnhentingen etter pandemien på sikt, skriver byrået.

Pr. nå holdes imidlertid etterspørselen etter olje seg høy og nedgang i nye smittetilfeller og økende mobilitet blant befolkningen bidrar til dette. Den globale etterspørselen et fortsatt 2 prosent under prepandemiske nivåer, noterer IEA, som estimerer at oljeetterspørselen vil øke med 5,5 millioner fat pr dag til 96,3 millioner fat i 2021, og deretter igjen med 3,3 millioner fat i 2022.

Samtidig ventes verdens oljetilbud å øke markant i løpet av oktober, etter at USA kommer seg etter orkanen Ida – og på bakgrunn av at Opec+ trolig vil unngå å kutte produksjonen.

Lagerfall i september

Foreløpige olje- og produktlagertall for september for USA, Europa og Japan viser en nedgang lagrene for råolje og NGL på 12,8 millioner fat, mens produktlagrene falt kombinert 10 millioner fat.