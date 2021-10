Meglerhus nedjusterer: – Reflekteres mer enn godt nok i dagens kurs

Danske Bank mener det hersker større usikkerhet rundt Equinors realiserte gasspriser de kommende kvartalene.

«Med hedging på plass kan spoteksponeringen være lavere enn vi trodde initielt», skriver meglerhuset i en analyse torsdag, der anbefalingen på aksjen nedgraderes til hold fra kjøp, mens kursmålet nedjusteres til 230 fra 235 kroner.

«Selv om vi regner med solide tredjekvartalsresultater, og venter EBIT på 7,5 milliarder dollar, så tror vi dette mer enn godt nok reflekteres i dagens aksjekurs», skriver Danske Bank.

«Det er imidlertid verdt å merke seg at selv om selskapet får fult betalt for de høye gassprisene i tredje kvartal, vil Equinor tape relativt mye i de kommende kvartalene gitt prishedgene de satt for både fjerde kvartal 2021 og første kvartal 2022», skriver Danske Bank.

I tillegg kommenterer meglerhuset at de nå ser potensiell nedside i gassmarkedet, og at de dessuten opprettholder et konservativt syn på selskapets fornybarsegment.

RBC Capital Markets har ifølge Dow Jones Newswires på sin side oppjustert sine gassprisprognoser kraftig for 2021 og 2022, med henholdsvis 21 og 69 prosent til 13,08 dollar og 14,16 dollar pr. tusen kubikkfot for NBP-prisen i Storbritannia.

«Mens Nord Stream 2 og mer LNG fra USA kan bidra til å lette noe på trykket inn i 2022, venter vi at prisstyrken vil vedvare», skriver RBC, og trekker frem at de lave lagernivåene etterlater gassprisene sårbare for ytterligere prissjokk i vinter.