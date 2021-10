Oljeprisene fortsetter oppgangen mandag. Frontkontrakten for Brent-olje stiger 0,9 prosent til 85,59 dollar pr. fat, mens WTI-oljen trekker opp 1,3 prosent til 83,38 dollar pr. fat.

Investorenes fokus er stadig på den vedvarende energikrisen, med rekordhøye gasspriser og en substitusjonseffekt der gass byttes ut med olje som energikilde før den kommende vinteren.

Bloomberg har snakket med MENA-økonom (Midtøsten/Nord-Afrika, red. anm.) Farouk Soussa i Goldman Sachs om hvordan oljeprisrallyet vil påvirke veksten i de arabiske gulfstatene.

– Økt produksjon

Han peker på høyere oljeproduksjon som den fremste effekten.

– Det er ganske sjelden vi ser både stigende oljepriser og stigende produksjon, og effekten vil være sterkest for landene med mest ledig kapasitet, som Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, sier han i et TV-intervju.

– Vil låne mindre

Soussa trekker også frem at de høyere oljeinntektene gir gulfstatene et større finanspolitisk handlingsrom.

– Oljeinntektene betyr at regjeringer på tvers av regionen ikke må låne like mye, noe som vil åpne for låntakere i privat sektor og øke likviditeten i hjemlige markeder. Dette vil hjelpe lokalt næringsliv og lokale børser, fortsetter han.