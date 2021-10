Oljeprisen faller etter Kina-beslutning og overraskende lagertall

Oljeprisen svekker seg onsdag morgen og brent-oljen er ned 1,54 prosent til 83,84 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,54 prosent til 81,93 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 84,22 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Fallet kom i natt kom etter at den kinesiske regjeringen har flagget at den er på utkikk etter å temme rekordhøye kullpriser, og at den ville sikre at kullgruvene opererer med full kapasitet for å lette på strømmangelen.

The China Electricity Council diskuterte kullkapasiteten på tirsdag og har et mål om en produksjon på minst 12 millioner tonn pr. dag, som er en oppgang på 1,6 millioner tonn fra sent i september.

Kinesiske kullpriser og andre råvarepriser falt i den tidlige asiatiske handelen, som igjen trakk oljeprisen ned fra en oppadgående kurve tidligere på dagen, melder Reuters.

«Til syvende og sist må Kinas kullproduksjon øke for å bøte på energimangelen», skriver Commonwealth Banks råvareanalytiker Vivek Dhar i et notat.

Lagerpress

Oljemarkedet er også presset av data fra American Petroleum Institute (API), som viste at amerikanske råoljelagre steg med 3,3 millioner fat forrige uke, ifølge markedskilder Reuters har vært i kontakt med.

Det er godt over ni analytikeres prognoser, som spådde en økning på 1,9 millioner fat råolje, i nyhetsbyråets undersøkelse.

Samtidig falt bensinlagrene med 3,5 millioner fat, sammenlignet med analytikernes prognoser på 1,3 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 3 millioner fat, mot ventet 0,7 millioner fat.