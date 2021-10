Analytikerne forventer sterkt Equinor-kvartal

Analytikere venter i snitt at Equinor vil legge frem et justert driftsresultat på 8.355 millioner dollar for tredje kvartal 2021. Justert resultat etter skatt ventes til 2.642 millioner dollar.

Det fremgår av konsensusestimat innhentet av Equinor blant 25 analytikere.

Analytikerne venter at Equinors egenproduksjon var 2,022 millioner fat pr. dag i kvartalet, mens bokført produksjon anslås til 1,879 millioner fat pr. dag.

Egenproduksjonen ventes fordelt på 645.000 fat pr. dag fra væskeproduksjon i Norge, 684.000 fat oljeekvivalenter pr. dag fra gassproduksjon i Norge, 296.000 fat pr. dag fra væskeproduksjon i EPI, og 49.000 fat oljeekvivalenter pr dag gassproduksjon i EPI. For USA-virksomheten estimeres væskeproduksjonen til 127.000 fat pr. dag, mens gassproduksjonen ventes å ha vært 222.000 fat oljeekvivalenter pr. dag.

Equinor presenterer resultater for tredje kvartal 2021 onsdag 27. oktober 2021.