ExxonMobil vurderer å gå ut av noen store prosjekter

Styret i ExxonMobil diskuterer om selskapet skal gå ut av noen store prosjekter etter at tre medlemmer nominert av en aktivistinvestor i mai og to andre nye styremedlemmer har uttrykt bekymring for enkelte prosjekter, skriver The Wall Street Journal onsdag.

Prosjektene som avisen trekker frem er Rovuma LNG-utviklingen i Mosambik anslått til 30 milliarder dollar og et gassprosjekt til flere milliarder dollar i Vietnam.