Oljeprisene trekker nedover fredag morgen.

Frontkontrakten for Brent-oljen faller 0,6 prosent til 84,10 dollar pr. fat, noe som er ned fra rundt 84,50 dollar ved stengetid på Oslo Børs torsdag. WTI-oljen er ned 0,6 prosent til 82,01 dollar pr. fat.

Investorene bekymrer seg for kritisk lave lagernivåer i Cushing, Oklahoma. Ifølge Bloomberg var Brent-oljen over 100 dollar forrige gang lagrene i USA var på like lavt nivå.

– Glem «fuel switching», OPEC+ og dollarsvekkelse. Dersom lagrene i Cushing fortsetter å synke kan dette bli veldig stygt, veldig fort, sier Mizuho Securities-direktør Bob Yawger til nyhetsbyrået.

Euforien topper ut?

Analytikerne i Royal Bank of Canada (RBC) mener noe av brodden er tatt ut av markedet.

– Noen investorer tar også ned risikoen på tvers av energispekteret, der rasjonalet er at euforien rundt energikrisen har toppet ut, skriver RBC-analytiker Michael Tran ifølge CNBC i et notat, men la til at «dette ikke nødvendigvis er vårt syn».

Tall fra amerikanske energimyndigheter (EIA) viste tidligere denne uken at Cushing-lagrene falt til 31,2 millioner fat, det laveste nivået siden oktober 2018.