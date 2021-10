Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1 og brønnen klassifiseres som tørr, går det frem av en melding fra Oljedirektoratet fredag.

Brønnen er boret om lag 70 kilometer sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen og 140 kilometer sørvest for Stavanger.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i sandstein i Sandnesformasjonen av mellomjura alder. Sekundært letemål var å påvise petroleum i karbonatbergarter i Zechsteingruppen og mulig sandstein i Rotliegendgruppen, begge av perm alder.

Rettighetshavere i lisensen er Lundin Energy Norway AS, Repsol Norge AS, Petoro AS og ONE-Dyas Norge AS.