Gjenåpningene verden rundt etter pandemien har økt etterspørselen etter olje og andre produkter kraftig.

Nordsjø-oljen handles nå til over 85 dollar pr. fat - nivåer man ikke har sett siden høsten 2018. Siden årsskiftet har oljeprisen skutt opp drøyt 65 prosent.

Men dette skal ikke være midlertid, skal man tro flere av de amerikanske storbankene. Giganten Goldman Sachs tror oljeprisen vil fortsatte ligge rundt 85 dollar pr. fat i 2023.

– Mitt råd til kundene mine er å investere i olje helt til vi ser hva likevektsprisen er, sier analysesjefen for råvarer i banken, Jeff Currie, skriver Bloomberg, og viser til prisen som vil stimulere til økt produksjon.

– Vi vet at prisen er over disse nivåene, fordi vi har ennå ikke sett noen særlig oppgang i driftsinvesteringene.

Flere spår høy oljepris

Tidligere denne uken høynet også Morgan Stanley anslaget for den langsiktige oljeprisen til 70 dollar pr. fat, opp med hele 10 dollar fra forrige prognose. BNP Paribas på sin side regner med en oljepris på rundt 80 dollar i 2023.

Bloomberg skriver at markedets fokus på klimaspørsmålene har redusert investeringsviljen kraftig i fossil energi.

Et eksempel er når olje- og gasselskapet EOG Resources i februar annonserte planer om å øke produksjonen. Markedet var ikke fornøyde, og endte som børstaperen på S&P 500 den dagen.

Motvilje til å investere

Motviljen til å investere i økt produksjon har gjort at bransjen har slitt med å hente seg inn etter pandemien. Antall rigger i drift er fortsatt betydelig under nivåene man hadde ved inngangen til 2020.

Baker Hughes' ferske riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 706 rigger i operasjon pr. 22. oktober. Det er fem færre enn for en uke siden.

Men det er ikke alle bankene som har et like optimistisk syn på sektoren. CitiGroup anslår at en oljepris på under 30 dollar eller over 60 dollar pr. fat ikke er bærekraftig på sikt.

Ifølge analytikeren vil en oljepris på over 50 dollar pr. fat over tid føre til at produksjonen vil øke med ytterligere 7 millioner fat pr. dag.