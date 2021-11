– Den kraftige oppgangen antyder at prisene er overdrevet

Oljeprisen fortsetter opp mandag morgen og brent-oljen stiger 0,65 prosent, til 86,18 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,02 prosent til 84,53 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 85,0 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

«Stemningen er ganske god i oljemarkedet med sterk drivstoffetterspørsel i USA, kombinert med et stramt tilbud. Det fikk flere tradere til å droppe shortposisjonene», sier Tetsu Emori, adm. direktør i Emori Fund Management, til Reuters.

Etter ett år med presset drivstoffetterspørsel er forbruket tilbake på snittet de siste fem årene i USA, som er verdens størst forbruker av drivstoff.

Råvaremangel

I tillegg til økt drivstoffetterspørsel presses prisene oppover av mangel på kull og gass i Kina, India og Europa, som har fått flere nasjoner til å bytte over til oljefyring.

Det har fått flere analytikere til å advare om en korreksjon de kommende ukene, ettersom den raske økningen i råoljeprisene skaper nervøsitet i markedet.

«Den prosentvise oppgangen til WTI-oljen så langt i år er på linje med nivåene i 2007 og 2009, da vi også så et raskt rally. Det antyder at prisene er overdrevet», påpeker Emori.

Prisnivået på futureskontraktene for WTI-olje er for tiden på vei ned, som betyr at kontrakter datert frem i tid handles til lavere pris enn de gjeldende kontraktene. Normalt handles kontraktene til en høyere pris, som reflekterer kostnadene ved å lagre olje.

«Bullish-sentimentet fortsetter å støtte oljeprisene ettersom det globale tilbudet fortsatt er for stramt», sier Toshitaka Tazawa, analytiker ved Fujitomi Securities, til Reuters.