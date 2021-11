Arctic Securities ser begrenset oppside i Equinor

Med bakgrunn i gassprisrallyet i tillegg til oppjusterte oljeprisanslag, oppjusterer Arctic Securities deres kursmål på Equinor til 240 fra 200 kroner, men nedgraderer samtidig aksjen til hold fra kjøp ettersom det ses begrenset med oppside. Det fremgår av en analyse fra meglerhuset mandag.



«På grunn av rekordhøye gasspriser er det godt kjent at tredje- og fjerdekvartal vil bli spektakulære kvartaler for Equinor», skriver Arctic som peker på at med gjeldende utdelingsnivå estimeres det at Equinor vil være gjeldsfrie innen slutten av første kvartal 2022 som igjen kan åpne for betydelig høyere utbytter.



Når det er sagt argumenterer Arctic for at utsiktene for høyere utbytter allerede reflekteres i prisingen, hvor Equinor for øyeblikket handles til en utbytteyield på om lag 2,6 prosent, og ca. 3,9 prosent om inkluderer tilbakekjøp.



Meglerhuset har også siden forrige oppdatering av Equinor oppjustert deres brent-prisanslag til 80 fra 65 dollar pr fat for 2022 og til 70 fra 65 dollar pr fat for 2023, i tillegg til nylig utvikling forwardkurven for gassprisene.

Equinor Norges største olje- og gasselskap med hovedkontor i Stavanger.

Konsernsjef er Anders Opedal.

Grunnlagt i 1972 etter vedtak fra Stortinget om å opprette et statlig oljeselskap.

Virksomheten er inndelt i leting og produksjon (E&P), samt markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP).

Har virksomhet i mer enn 30 land.

Den norske stat er største aksjonær gjennom Olje- og energidepartementet og Folketrygdfondet.