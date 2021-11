Venter 50 prosent større produksjon fra Okea

Okea startet i dag produksjon på Yme-feltet sammen med operatør Repsol og partnerne Lotos og Kufpec. Det er store forventninger til dette oljefeltet, og Arctic Securities skriver i en oppdatering mandag at oljefeltet bør øke produksjonen til Okea mellom 34 og 50 prosent i løpet av de neste 12 månedene.

I tillegg er det også ventet at kontantstrømmen bedres, og Arctic hever deres kursmål for Okea fra 31 kroner pr. aksje til 32,8, etter at meglerhuset tok opp dekningen av oljeselskapet tidligere i oktober.

I forbindelse med produksjonsstarten på Yme sa adm. direktør Svein J. Liknes at med produksjonsstart i veldig gode markedsforhold ventes det at Yme vil legge til betydelig positiv kontantstrøm fremover samt styrke selskapets posisjon for den neste vekstfasen.

ABG oppjusterte

I forrige uke gikk ABG Sundal Collier igjennom papirene sine og kom frem til at oljeselskapet burde oste 34 kroner pr. aksje, opp fra 17 kroner samtidig som de gjentok kjøpsanbefalingen.

Også ABG venter en friskere kontantstrøm. Ifølge TDN Direkt estimerer meglerhuset at Okea har en fri kontantstrøm på 802 millioner kroner i andre halvår av 2021, og venter at selskapet vil gå ut av året med en gjeld på 337 millioner kroner. Nå som Yme er i gang, ventes fri kontantstrøm i 2022 å være 2.304 millioner kroner.

«Dette er for sterkt til å ignorere, og vi venter at det vil drive aksjen videre fra dagens nivåer», skrev meglerhuset i forrige uke.