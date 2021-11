Oljeanalytiker: – Vil bli møtt med etterspørsel som mangler sidestykke

Oljeprisene fortsetter rallyet tirsdag morgen.

Brent-oljen er opp 0,2 prosent til 86,10 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 0,1 prosent til 83,80 dollar.

Hovedgrunnen til oppturen de siste ukene er høy etterspørsel i USA og gjenåpning av samfunnet.

Kinas kull- og energimarkeder har vært brennhete i lengre tid, men etter at myndighetene har grepet inn har det roet seg noe. Energiprisene er imidlertid skyhøye verden over etter temperaturfall.

– Prognosene for en kaldere november sørger for at energitradere gjør seg klare til et stramt marked som vil bli møtt med etterspørsel som mangler sidestykke i vinter, sier Edward Moya, OANDA-analytiker, i et notat.



Han mener det ikke er lenge før vi ser oljeprisene i 90 dollar, og meglerhuset Goldman Sachs er enige.

Lagertallene fra USA kommer senere i uken, og vil bli fulgt med argusøyne. Det er ventet at lagrene har økt med 1,7 millioner fat i forrige uke, ifølge Reuters. Bensin og destillat er ventet å falle.

Iran-demper

Platts peker i tillegg på samtaler mellom EU og Iran denne uken som en faktor som demper utviklingen i oljeprisene. Den iranske diplomaten Ali Bagheri Kani har i en Twitter-melding mandag sagt at han vil møte Enrique Mora i Brussel onsdag for å blåse liv i atomsamtalene igjen.

En avtale vil ifølge Platts potensielt føre til at minst 1,3 millioner fat iransk olje pr. dag kommer tilbake til markedet.

Analytikerne Patterson og Yao i ING er på den andre siden mer forsiktige i å konkludere noe rundt samtalene.

– Det er plenty med usikkerhet rundt både timingen og hvordan samtalene utfolder seg. Markedene vil sannsynligvis ta en mer forsiktig tilnærming til prising ved en potensiell avtale, gitt hvordan samtalene brøt sammen over sommeren. Vi estimerer at iransk oljeproduksjon vil avslutte 2022 rundt 1,3 millioner fat pr. dag høyere enn ved starten av året, men dette er betinget av en løfting av sanksjoner, sier analytikerne Warren Patterson og Wenyu Yao i ING ifølge Platts.