DNB Markets vraker kjøpsanbefaling etter kraftig kursoppgang

Aker BP har gått opp mer enn 50 prosent siden DNB Markets oppgraderte aksjen til kjøp i september. Analytikerne mener fremdeles at utsiktene både for produksjonsøkning og kontantstrøm legger til rette for vekst i utbyttene i årene fremover.

Likevel kuttes anbefalingen fra kjøp til hold samtidig som aksjen får et kursmål på 350 kroner.

«Med en kurs som etter vårt syn nå imidlertid reflekterer en fair verdsettelse i forhold til historiske nivåer, med blant annet en estimert P/E på 16,5 for 2022 og en forventet direkteavkastning like under 5 prosent, tar vi anbefalingen ned til hold» , skriver DNB Markets i en oppdatering.

ABG Sundal Collier analyserte 21 oljerelaterte aksjer

For en uke siden var tallknuserne i ABG Sundal Collier ute med en analyse på flere av de oljerelaterte selskapene på Oslo Børs. Etter å ha sett nærmere på 21 aksjer, ble 8 av dem belønnet med en kjøpsanbefaling. Aker BP måtte ta til takke med en hold-anbefaling og et kursmål på 310 kroner.

I begynnelsen av oktober nedgraderte den britiske banken Barclays Aker BP fra overvekt til likevekt og økte kursmålet fra 305 til 340 kroner mens SpareBank 1 Markets nedgraderte aksjen fra kjøp til hold og hevet kursmålet fra 280 til 305 kroner.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 337,40 kroner, ned 1,4 prosent.