Equinor avviser at søknad om utsatt frist dreier seg om forsinkelser

Equinor har bedt amerikanske myndigheter om utsatt frist for oppstart av Empire Wind utenfor kysten av New York i USA fra juni 2025 til desember 2026.

Det skriver Dagens Næringsliv tirsdag.

Equinor-talsmann Magnus Frantzen Eidsvold bekrefter overfor avisen at selskapet har bedt om en utsettelse, men avviser at det dreier seg om en forsinkelse.

– Det stemmer at vi har bedt om utsettelse av frist for oppstart av Empire Wind overfor FERC, tilsvarende Statnett i Norge. Dette representerer imidlertid ikke en forsinkelse, men en planlagt justering som ble gjort etter at vi også vant frem med Empire Wind II. Siden da har vi utviklet Empire Wind I og Empire Wind II som ett felles prosjekt for å kunne realisere synergier, sier han til DN.