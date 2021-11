Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 98 milliarder kroner per tredje kvartal, viser kvartalsrapporten som ble sluppet torsdag. Det er en økning på nesten 120 prosent fra samme periode i fjor, da Petoro leverte en kontantstrøm på 45 milliarder.

Kontantstrømmen for tredje kvartal isolert er på 44 milliarder, som er den høyeste for et kvartal i Petoros historie.



Resultatet opp 200 prosent

– Vi har opplevd et kraftig oppsving i energiprisene særlig i det siste halvåret. Prisene er nå så høye at dette ikke er bærekraftig på sikt, sier adm. direktør Kristin Kragseth i Petoro.

Ifølge Kragseth er årsakene sammensatte. For tørt og rolige værforhold begrenser strømproduksjon, og sammen med en en økt etterspørsel etter at pandemien, har det gitt store prisutslag.

Selve resultatet per tredje kvartal kom på 106 milliarder, 71 milliarder kroner høyere enn samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak høyere inntekter som følge av vesentlig høyere priser på gass og olje. Den totale produksjonen var 1.002 tusen fat oljeekvivalenter per dag.

Petoro Mill. kroner Per 3. kv./'21 Per 3. kv./'20 Kontantstrøm 98.139 45.359 Driftsinntekter 153.069 77.034 Driftsresultat 107.054 34.832 Resultat 105.809 34.712

– Sårbart energisystem

Gassprisene har steget gjennom hele 2021, og særlig har økningen vært sterk i tredje kvartal hvor gassprisen mer enn doblet seg. Ved utgangen av kvartalet ble gass omsatt på priser 4-5 ganger høyere enn normalt prisnivå. Med disse prisene er gassen nå rundt dobbelt så dyr som olje målt i energiinnhold.

– Store deler av den fornybare elektrisitetsproduksjonen i Europa er avhengig av vind. Når vinden ikke blåser produseres det heller ikke strøm. Dette understreker hvor sårbart energisystemet er, og ikke minst hvor avhengige vi fortsatt er av stabiliserende energikilder som eksempelvis gass, sier Kragseth.



Viktige bidragsytere er nye storfelt som Johan Sverdrup, men minst like viktig er videreutviklingen av modne felt som eksempelvis Snorre Expansion Project som kom i produksjon rundt årsskiftet.

– Særlig viktig er utbyggingen av Troll fase 3 som nettopp ble satt i produksjon og som skal fortsette å produsere i flere ti-år, sier Kragseth.



Petoro har en andel på 56 prosent i Troll, og feltet produserte litt over 35 milliarder kubikkmeter gass i 2020, nesten en tredjedel av den totale norske gassproduksjonen og 8 prosent av gassen som brukes i Europa. Det er også tre ganger så mye som det nest største gassproduserende feltet, Ormen Lange.