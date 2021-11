Okea la torsdag frem en rapport for tredje kvartal over forventning, til tross for at de fleste viktige parameterne var kjent i forkant.

«Vi anser rapporten som sterk, og den bekrefter vårt case om at den underliggende kontantstrømgenereringen i Okea er ekstrem», skriver analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux i en oppdatering sluppet før børsåpning.

Selskapet fikk et driftsresultat i tredje kvartal 2021 på 618 millioner kroner, mot minus 603 millioner samme periode året før.

OKEA-ANALYTIKER: Anders Holte i Kepler. Foto: Eivind Yggeseth

Okea opprettholder forventingen om en nettoproduksjon på 15.500-16.500 fat oljeekvivalenter pr. dag i 2021, og venter fortsatt at dette vil stige til 17.000-18.000 fat oljeekvivalenter i 2022, fremgår det av tredjekvartalsrapporten onsdag.

Gevinstsikring

«Rapporten vil ikke flytte konsensus på en meningsfull måte. Omsetningen og kontantposisjonen ble forhåndsannonsert, og selskapet har vært ute i lokale medier og diskutert potensialet for utdelinger i 2022», heter det videre.

Okea tredje kvartal (Mill. kr.) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 1.026 321 Driftsresultat 618 −603 Resultat før skatt 526 −527 Resultat etter skatt 97 −19

Holte uttrykker usikkerhet rundt markedsreaksjonen, men påpeker i oppdateringen at aksjen har steget 200 prosent så langt i år.

«Vi kan derfor meget vel se gevinstsikring i dag», legger han til, og ved lunsjtider torsdag ser mange ut til å ha gjort nettopp det – altså sikre gevinst. Aksjen er ned over 8 prosent til 28,40 kroner.

LIKTE RAPPORTEN: Okea-analytiker Daniel Stenslet i Arctic Securities. Foto: Olav Gram Degnes

Klar utbytteplan

Okea var i rapporten klar på sin intensjon om å lansere en utbytteplan i 2022, noe som ifølge Arctic Securities-analytiker Daniel Stenslet var ventet gitt utsiktene til kontantstrøm og den raske risikoreduksjonen i caset.

Stenslet påpeker videre at Okea med sitt oppdaterte strategirammeverk tar sikte på å balansere avkastning til aksjonærene med verdiøkende vekst.

«Ved å være et rent olje- og gasselskap som viser evne til å kjøpe og realisere oppsider fra Draugen, mener vi Okea er godt posisjonert til å gripe verdiøkende ikke-organiske muligheter», skriver han i sin oppdatering.

Både Holte og Stenslet beholder sine kjøpsanbefalinger på aksjen.