Rekordpåfyll i Lundin-kassen: Vil jekke opp utbytte med 25 prosent

Lundin skulle egentlig betalt 1,80 dollar aksjen i fjor, men kuttet utbyttet til 1,00 dollar som et av mange tiltak for å skjerme selskapets kontantstrøm og balanse da coronapandemien traff. I starten av året ble det varslet at utbyttet igjen skulle opp til 1,80 dollar - en økning på 80 prosent.

– Jeg er glad for å kunne melde om enda en runde produksjons- og resultatrekorder i tredje kvartal, støttet av fortsatt solid drift og en videre styrking av olje- og gassprisene, sier konsernsjef Walker.

Ser man på Lundins kontantbeholdning så har den siden nyttår økt med 759,6 millioner dollar til 853,1 millioner. 530,5 millioner av dette (4,4 milliarder kroner) har kommet til bare i tredje kvartal – tilsvarende halvannen milliard i måneden.

Selskapet satt igjen med 1,01 milliard dollar fra driften etter at løpende kostnader var betalt og brukte deretter 338,2 millioner på investeringer og 143,3 millioner netto på finansposter.

Høye priser og høy produksjon

Lundin melder om at de i snitt fikk 72,80 dollar per fat for oljen sin i tredje kvartal - opp fra 40,65 dollar for ett år siden.

Den kraftige prisøkningen i olje- og råvaremarkedene generelt, kombinert med at Lundin hadde en «rekordhøy» produksjon, gjør at pengene renner inn. Selskapet produserte i snitt 193.600 fat per dag i kvartalet, opp fra 157.500 på samme tid i fjor.

Lundin regner nå med å ha en produksjon i 2021 «i øvre del av guidingen» som er på 180.000 til 195.000 fat per dag.

Selskapet startet den 30. september produksjonen på Solveig-feltet, den første satellitten til selskapets Edvard Grieg-plattform, men produksjonen her kom inn for sent til å utgjøre noe særlig vekst.

Det som imidlertid bidrar til veksten er opptrappingen av produksjonen på gigantfeltet Johan Sverdrup, samt at Edvard Grieg-feltet også produserer for full maskin.

Fra slutten av neste år kommer andre fase av Johan Sverdrup i drift, og det vil bidra til ytterligere vekst for Lundin.

Lundin Energy tredje kvartal (Mill. USD) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 1.478 687 Driftsresultat 1.063 362 Resultat før skatt 936 447 Resultat etter skatt 138 212