Overraskende høy lagerbygging i USA tidligere denne uken sørget for en knekk i oljeprisene etter et to måneders rally, blant annet drevet frem av et stramt europeisk gassmarked.

Fredag morgen trekker frontkontrakten for Brent-oljen opp marginale 0,1 prosent til 84,42 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er marginalt ned til 82,78 dollar pr. fat.

– Cushing bekymrer mest

«Nedsalget i olje som fortsatte i Asia torsdag gikk rett i veggen og snudde brått straks handelen startet i Europa. Selv om vi ventet en kjapp gjeninnhenting, ble vi likevel overrasket over hvor raskt den skjedde. Dette sier mye om den oppdemmede etterspørselen som ligger og venter i det fysiske oljemarkedet nå», skriver senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda i en oppdatering fredag.

Hans oppfatning er at gjenopptakelsen av atomsamtalene mellom Iran og vestlige stormakter, og dermed en potensiell retur for iransk olje til markedet, ikke er fremst på oljetradernes radar.

«De ser ut til å være mer bekymret for det store fallet i tilgjengelige lagre i Cushing», fortsetter Halley.

Åpner for OPEC-overraskelse

Samtidig vil oljemarkedet holde et øye med møtet i OPEC+ torsdag i neste uke. Konsensus ligger på at samarbeidslandene holder seg til planen om å tilføre produksjon på 400.000 fat pr. dag månedlig frem til april 2022.

Oanda-analytikeren ser derimot nedsiderisiko i forkant av møtet.

«Et oppslag hos Energy Intelligence antyder at OPEC+ kan være komfortable med å sette opp produksjonen mer enn planlagt. Med en etterlevelsesgrad på 115 prosent er jeg ikke sikker på hvordan det vil skje, men hvis OPEC+ overrasker, kan oljeprisene igjen se en plutselig korreksjon ned. Og denne gangen kan korreksjonen bli mer langvarig», skriver Halley videre.

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen viser i sin oppdatering fredag til at den tekniske komitéen i OPEC+ før møtet skal ha revidert sin oljemarkedsbalanse for fjerde kvartal fra 0,67 til 1,1 millioner fat pr. fat.

Saudi-Arabia advarer

JPMorgans oljeanalytikere viser ifølge Reuters på sin side til en advarsel fra Saudi-Arabia om at et uklart etterspørselsbilde kan utløse et kraftig oppsving for globale oljelagre i 2022.

Bekymringene for en uberegnelig etterspørsel fremover får næring av at Kina vil begrense forurensningen før vinter-OL i Beijing, og også kinesernes mobilitet for å slå ned det som måtte komme av nye coronautbrudd.

Kinesiske helsemyndigheter opplyste ifølge nyhetsbyrået fredag om 64 nye smittetilfeller torsdag, noe som var opp fra 39 dagen før.