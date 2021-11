Tredje kvartal ble nok et r ekordkvartal for Aker BP som øker både inntjeningen og utbyttene. I en analyse torsdag skriver SEB at resultatet sto til forventingene deres, men nedgraderer likevel oljeselskapet fra en kjøpsanbefaling til hold.

Ifølge SEB kombinerer Aker BP premium produksjon med gjennomførbare vekstplaner, men dette gjenspeiles også i prisen, skriver TDN Direkt.

Krevende prising

Aker BP-aksjen handles torsdag formiddag for 329 kroner. Bare én gang tidligere har aksjen blir handlet høyere, i oktober 2018, og SEB mener at aksjen i dag prises med premium både sammenlignet med konkurrenter, historisk prising og nav. Meglerhuset har derfor valgt å holde kursmålet uendret på 325 kroner pr. aksje. Med det prises Aker BP med en pris på 19 ganger fortjenesteestimatet til SEB for 2023.

Hos Nordea anser man fortsatt det Røkke-kontrollerte oljeselskapet som et lete- og produksjonsselskap i verdensklasse. Men de ser begrensede organiske katalysatorer ut året, og har derfor nedgradert Aker BP til hold. Kursmålet heves derimot fra 285 til 295 kroner pr. aksje. Som likevel tilsvarer en nedside på rundt 10 prosent.

Ifølge TDN Direkt mener Nordea Markets at kontantstrømmen og balansen til Aker BP er bunnsolid, men at den nåværende prisingen er «krevende» etter at aksjen har steget 35 prosent siden midten av september.