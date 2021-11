Boreriggen «West Hercules» til Seadrill traff blink i Norskehavet da letebrønn 6407/1-9, kjent som Egyptian Vulture-prospektet, ble boret.

Det er nemlig gjort et oljefunn som anslås til å ligge på mellom 19 og 62 millioner fat oljeekvivalenter.

Brønnen ligger rundt ti kilometer fra subsea-feltet Tyrihans og 12 kilometer øst for Kristin-feltet i Norskehavet. Det nye funnet kommer etter at man gjorde et annet funn på Tyrihans tidligere i år.

Dette er den første letebrønnen som er boret i lisens PL939, som ble tildelt i lisensrunden TFO 2017.

Ifølge Oljedirektoratet traff man på en «oljekolonne på om lag 36 meter i Langeformasjonen med sandsteinslag på til sammen 13 meter med dårlig til moderat reservoarkvalitet».

Equinor opplyser at det er hentet inn data fra brønnen som nå er plugget, og at man vil vurdere å bore ytterligere avgrensningsbrønner og en mulig utbygging gjennom «tilknytning til eksisterende felt i området».

I tillegg til Kristin-plattformen ligger også Åsgard-feltet i samme nabolag.

– Vår ambisjon er å transformere sokkelen fra en olje- og gassprovins til en bred energiprovins som vil sikre verdiskaping fra sokkelen i tiårene som kommer. I denne ambisjonen står vår letevirksomhet helt sentralt. sier Kristin Westvik som er områdedirektør for Utforskning og Produksjon Nord i Equinor, i en uttalelse.

«West Hercules»-riggen fortsetter nå videre på et nytt oppdrag i Nordsjøen for Equinor, der letebrønnen Toppand (35/10-7 S i lisens PL630) skal bores.

Kristin-feltet trenger påfyll

Hvis Equinor og partnerne velger å bygge ut Egyptian Vulture som et satellittfelt til Kristin, blir det ikke det første.

Fra før er Tyrihans-feltet fra 2009 koblet til Kristin og det samme er Maria-feltet.

Kristin-feltet startet produksjonen i 2005, men har slitt med at trykket i reservoaret faller raskere enn ventet. Derfor forventes det at «totale utvinnbare volumer blir lavere enn PUD-estimatene» i utbyggingsplanen, ifølge norske myndigheter.

Derfor vurderer man å bruke Kristin-feltet som et «mulig prosessenter for flere funn i området».

I juni i år sendte Equinor og partnerne Petoro, Vår Energi og TotalEnergies inn utbyggingsplanene på 6,5 milliarder for Lavrans- og Kristin Q-funnene, som begge kobles opp til Kristin som en del av Kristin Sør-prosjektet.

Equinors funn på norsk sokkel i 2021 5. februar: Et olje- og gassfunn på 44 til 69 millioner ved Troll-feltet.

10. mars: Funn ved det kommende Johan Castberg-feltet i Barentshavet på 31 til 50 millioner fat oljeekvivalenter.

24. mars: Et betydelig funn ved Fram-feltet på 75 til 120 millioner fat oljeekvivalenter.

21. april: Nytt funn i Tyrihans-feltet på 19 til 26 millioner fat oljeekvivalenter.

14. juni: Oljefunn i lisens PL554 ved Visund på mellom 8 og 23 millioner fat oljeekvivalenter.

1. november: Egyptian Vulture-funnet. Kilder: Equinor og Oljedirektoratet