Berenberg justerer kursmålet på to oljeaksjer

Berenberg er mandag ute med oppdaterte analyser av Equinor og Aker BP, hvor meglerhuset nedjusterer kursmålet på førstnevnte til 245 fra 260 kroner og det opprettholdes en kjøpsanbefaling, mens kursmålet på Aker BP oppjusteres til 355 kroner med en opprettholdt hold-anbefaling.



Berenberg skriver at Equinor leverte et sterkt tredje kvartal godt over konsensus og hjulpet av høye råvarepriser samt gassderivater, og peker samtidig på at sistnevnte effekt sannsynligvis vil reverseres over de kommende to kvartalene.



«Vi nedjusterer kursmålet til 245 kroner, basert på en estimert selskapsverdi delt på gjeldsjustert kontantstrøm (EV/DACF) på 4,1 for 2023, og opprettholder kjøpsanbefalingen», skriver Berenberg.



For Aker BP skriver Berenberg at tredjekvartalsresultatene i stor grad var på linje med forventningene, og trekker frem effekter fra de foreslåtte endringene i petroleumsskatten som årsak til kursjusteringen.



«Vi har innarbeidet de foreslåtte norske skatteendringene på olje og gass i vår modell. På en NAV-basis resulterer endringene i en 3,5 prosents økning i unrisked NAV til 9,6 milliarder dollar. På lengre sikt indikerer vår modell en 2 prosents økning i betalt skatt over 2022-2028. På kort sikt faller betalt skatt i 2022/2023 med totalt 930 millioner dollar sammenlignet med gjeldende skatteregime», skriver Berenberg.