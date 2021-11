– Vi er en cash machine med dagens olje- og gasspriser

Energiselskapet BP har nytt godt av oppsvinget i naturgass- og oljeprisene.

Det underliggende replacement cost-resultat (RC-resultat) kom inn på 3.322 millioner dollar i tredje kvartal, mot 86 millioner dollar i samme periode året før, og 2.800 milliarder i andre kvartal. Selskapet venter også at oppstrømsproduksjonen vil bli høyere i fjerde kvartal enn i tredje kvartal.

I tillegg har BP kjøpt tilbake egne aksjer for nesten én milliard dollar melder Reuters.

Til tross for at gassprisene har gått noe ned fra rekordnivåene tidligere i høst, er nivåene fortsatt høye. Det er de også for brent-oljen, som har vaket rundt 84-85 dollar fatet de siste ti dagene. BP venter at prisen på naturgass fortsatt vil være sterk de kommende månedene, ettersom vinteren er i anmarsj.

«BP er en cash machine med dagens olje- og gasspriser. Virksomheten går virkelig bra», sier adm. direktør Bernard Looney til Reuters.



BP British Petroleum (BP) er et av de fire største oljeselskapene i verden sammen med Shell, ExxonMobil og Total.

Adm. direktør er Bernard Looney.

70.100 ansatte.

Omsatte for 183,5 milliarder dollar i 2020.

Sterk etterspørsel

«Veldig sterke handelsvolumer» bidro sterkt til det solide resultatet. Selskapet tjente godt på de store svingningene i prisene på olje og flytende naturgass gjennom kvartalet, og tradingavdelingen tjente minst 500 millioner dollar i tredje kvartal, meldte Reuters forrige måned.

«Det er ikke bare trading, vi hadde også produksjonsvekst. Det gjør at vi har større pålitelighet og tilgjengelighet på tvers av virksomheten», sier Looney.



Til tross for overskuddet i tredje kvartal rapporterte BP et tap på aksjonærene tilsvarende 2,54 milliarder dollar på grunn av regnskapseffekter og sikringer som følge av svingninger i LNG-prisene. Effektene ventes å avta i det kommende kvartalet.

BP-aksjen er ned 2,25 prosent i førhandelen i USA.

Tilbakekjøp

I forbindelse med fremleggelsen av tallene for tredje kvartal uttalte også selskapet at det vi kjøpe tilbake egne aksjer for 1,25 milliarder dollar innen begynnelsen av 2022. Det har allerede kjøpt tilbake aksjer for 900 millioner dollar i løpet av tredje kvartal.

Selskapet planlegger tilbakekjøp på rundt én milliard dollar pr. kvartal med en oljepris på 60 dollar fatet.

I tillegg falt netto gjeld til 32 milliarder dollar, fra 32,7 milliarder i andre kvartal.