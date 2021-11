Det er flat utvikling i oljeprisen onsdag morgen og brent-oljen er opp 0,06 prosent til 83,71 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,03 prosent til 82,55 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 84,36 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

«Råoljeprisene faller etter at API kan rapportere om den sjette uken på rad med oppbygging av råoljelagre. I tillegg bønnfaller Biden-administrasjonen OPEC+ om å pumpe mer før USA skal utnytte petroleumsreservene», sier Edward Moya, senioranalytiker i Oanda, til Reuters.

Tallene fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, viste at råoljelagrene i USA steg med 3,6 millioner fat i forrige uke.

API-tallene viser videre at bensinlagrene falt med 0,6 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 0,6 millioner fat i forrige uke.

Møte på torsdag

«Verdensledere går tomme for jokere til å presse OPEC+ med», legger Moya til.

President Joe Biden har lagt skylden for økningen i olje- og gassprisene på OPEC-landene som, ifølge presidenten, nekter å pumpe mer råolje.

OPEC+ skal møtes på torsdag for å gjennomgå retningen fremover, og det er ventet at de vil bekrefte planene for månedlige økninger.