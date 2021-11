Hele Ærfugl-feltet er nå i produksjon

Operatør Aker BP og partnere Equinor, Wintershall Dea Norge og PGNiG Norway rapporterer at produksjonen har startet fra Ærfugl fase 2 i Norskehavet. Med oppstarten er hele Ærfugl-feltet nå i produksjon, ifølge en melding fra selskapet.

Ærfugl-utbyggingen er koblet til produksjonsskipet på Skarv-feltet (Skarv FPSO), som er lokalisert ca. 210 kilometer vest for Sandnessjøen.

Feltet er bygget ut i to faser, med tre brønner i sørlige del som fase 1, og ytterligere tre brønner i nordlige del av feltet i fase 2.

– Aker BPs mål er å produsere olje og gass med så lav kost og lave utslipp som mulig for å maksimere verdiskapingen for våre eiere og samfunnet for øvrig. Ærfugl-prosjektet demonstrerer vår evne til å levere på denne strategien, kommenterer adm. direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Han legger til at med dagens gasspriser er også timingen for oppstart av Ærfugl fase 2 svært god.