Brent-oljen stiger 0,3 prosent til 81,46 dollar pr. fat, mens WTI-oljen står uendret i 80,09 dollar. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 81,94 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Siden den gang er prisen ned 0,7 prosent som følge av at Iran og verdensmakter har avtalt å fortsette samtalene om atomavtalen senere i november.

Det kan gjør at amerikanske sanksjoner på iransk olje blir løftet og følgelig øke globalt tilbud.

Den iranske diplomaten Ali Bagheri Kani skrev i en Twittermelding onsdag at han og hans europeiske motpart Enrique Mora har blitt enige om en dato for gjenopptagelse av samtalene. Ifølge Reuters vil samtalene starte igjen 29. november.

– Vi tror Irans president Raisi fortsatt er keen på å inngå en avtale til tross for hans uenigheter med USA, på grunn av en potensiell løfting av amerikanske sanksjoner, sier Dhar ifølge Reuters.

Oljelagre stiger

Oljelagrene steg med 3,3 millioner fat i forrige uke, hvor det på forhånd var ventet en oppgang på 2,2 millioner fat ifølge Trading Economics. I tillegg falt bensinlagrene med 1,5 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 2,2 millioner fat. Bensinlagrene falt til laveste nivå siden november 2017.

– Fallet i oljeprisene kommer mest sannsynlig som følge av økningen i amerikanske lagertall, sier Vivek Dhar, Commonwealth Bank-analytiker i et notat.



– Korreksjonen i oljeprisene akselererte onsdag med bakgrunn i tallene fra API og EIA, som viste større enn ventet lagerbygging forrige uke. Dette er kanskje det klareste tegnet på at så langt på at vi kommer til å se en dypere korreksjon, etter at den forrige nedgangen i oljeprisene raskt ble hentet inn etter et par dager, sier analytiker Craig Erlam i Oanda ifølge Platts.

Ellers rettes fokuset torsdag mot møtet i Opec+. Det er ventet at oljekartellet vil bekrefte deres tidligere avtalte strategi, som innebærer en produksjonsøkning på 400.000 fat olje pr dag i desember.