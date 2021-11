Equinor vurderer større skip til Canada-prosjekt

Equinor vurderer en større FPSO enn tidligere på Bay du Nord-prosjektet offshore Canada, skriver Upstream torsdag.

Selskapet har nylig kontaktet kontraktører om prosjektet, og tre kilder sier til avisen at Samsung Heavy Industries og Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering har respondert positivt på forespørselen.

Aker Solutions og Salt Ship Design er forstått å gjøre pre-FEED-studie for FPSOen, som vil ha en kapasitet på 200.000 fat pr dag mot den opprinnelige planen på 150.000 fat pr dag.

En FEED-kontrakt sies planlagt tildelt høsten 2022, og noen kilder sier til Upstream at Equinor nå shortlister kandidater for en FEED-konkurranse og ventes velge to kandidater innen en måned.

Bay du Nord-prosjektet ble lagt på hyllen i 2020, men Equnior har senere bore to vellykkede letebrønner i området.