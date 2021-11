Markant oppsving i oljeprisen før OPEC+-møtet

Oljeprisen falt som en stein etter at Oslo Børs stengte onsdag, som følge av at Iran har satt dato for når de vil fortsette samtalene om atomavtalen.

Ved stengetid for hovedindeksen onsdag stod brent-oljen i 82,92 dollar, og sank videre ned til 81,08 dollar i natt. Deretter tok prisene seg opp igjen og brent-oljen er nå oppe i 83,72 dollar. WTI-oljen stiger også 2,5 prosent til 82,24 dollar.

Oljeprisen stiger dermed i forkant av OPEC+-møtet, som skal avholdes 14.00 GMT, altså klokken 15.00 norsk tid.

På forhånd er det ventet at oljekartellet vil styrke tilbudssiden med 400.000 fat pr. dag, til tross for at USA og president Joe Biden flere ganger har lagt press på gruppen og bedt den øke enda mer.

Saudi-Arabia har allerede avvist oppfordringer om å øke produksjonen utover den foreløpige planen på 400.000 fat. Kuwait og Irak støtter også de nåværende planene, melder Reuters.

Kan øke selv

Opec+-kilder Reuters har vært i kontakt med mener at USA har full mulighet til å øke kapasiteten på egenhånd, spesielt nå som oljeprisen har vært oppe i over 86 dollar fatet i slutten av oktober, og lenge holdt seg over 80 dollar.

Produsentene har likevel vært tilbakeholdne i frykten for ytterligere tilbakeslag i kampen mot pandemien.

«Til tross for presset fra press fra enkelte aktører tror jeg beslutningen til OPEC+ vil være i tråd med den varslede økningen på 400.000 fat», sier en OPEC-kilde til nyhetsbyrået, og legger til at tilhengere av en ytterligere økning er i mindretall.

En russisk kilde uttaler også at «vi skal holde oss til en nåværende planen».

