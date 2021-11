OPEC og samarbeidslandene (OPEC+) har på dagens møte blitt enige om å holde seg til planen om å øke oljeproduksjonen med 400.000 fat pr. dag i desember, går det frem av en pressemelding fra OPEC torsdag ettermiddag.

Ifølge den samme meldingen vil det neste møtet i OPEC+ bli avholdt 2. desember.

Fortsatt coronapress

Beslutningen er som ventet, og OPEC+ står dermed mot presset fra USA og store oljeforbrukere som Kina, India og Japan om å få fase inn produksjon i et enda høyere tempo enn planen som går ut på å øke produksjonen med 400.000 fat pr. dag hver måned frem til april 2022.

På en pressekonferanse viste Russlands visestatsminister Alexander Novak til et fallende drivstofforbruk i Europa i oktober, og at dette understreker en global oljeetterspørsel som fortsatt er under press fra coronaviruset.

– Strategien med gradvis produksjonsøkning er den riktige, sa han ifølge Bloomberg.

Før ministermøtet som startet klokken 15.00 norsk tid kom OPEC og samarbeidslandenes overvåkningskomite (JMMC) med støtte til opprettholdelse av produksjonskuttavtalen.

På forhånd anslo senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets sannsynligheten for denne konklusjonen til 80 prosent.

USA frigjør reserver?

OPEC-medlemmer som Saudi-Arabia, Kuwait, Irak, Algerie, Angola og Nigeria hadde før møtet indikert at de ville holde seg til plan.

«Spekulasjonene om at USA frigjør strategiske oljereserver vil likevel øke hvis forsiktigheten fra OPEC+ utløser ytterligere oljeprisoppgang. Amerikansk lov gir president Joe Biden flere valgmuligheter, inklusive frigjøring av 30 millioner fat over to måneder,» skrev han i en oppdatering i forkant av dagens møte.

Oljeprisene har den siste timen kommet ned fra dagens høyeste på 84,49 dollar pr. fat, etter å ha steget markant tidligere på dagen. Frontkontrakten for Brent-oljen står i 83,02 dollar pr. fat, opp 1,35 prosent i dagens handel.