Oljeprisene ned etter OPEC-avgjørelse

Oljeprisene faller fredag morgen, etter det som ble en relativt rask avgjørelse i OPEC+ om å holde seg til den opprinnelige produksjonsplanen.

Brent-oljen er ned 0,4 prosent til 80,62 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 0,1 prosent til 79,20 dollar. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 81,82 dollar da Oslo Børs stengte i går.

OPEC+ gjennomført torsdag deres møte for å diskutere produksjonsplanen for desember, hvor det var bredt ventet at oljekartellet vil holde seg til sin opprinnelige plan om å heve produksjonen med 400.000 fat pr dag.

– Dette var et enkelt og raskt møte i OPEC+. Oljekartellet vurderte ikke på noe tidspunkt å endre deres produksjonsstrategi, sier analytiker Edward Moya i Oanda ifølge Platts.

Lagertall påvirker

Platts skriver fredag at sentimentet i oljemarkedet henter seg inn igjen etter to dager med nedgang som har senket prisene på førsteposisjonene for brent og WTI med om lag 6 prosent.

Det pekes videre på uttalelser fra analytikere om at selv om investorsentimentet har blitt rystet de siste dagene av store lagerbygginger i amerikanske oljelagre, samt trusselen om at USA vil kunne frigjøre deres strategiske reserver, så menes det at enhver nedgang i oljeprisene ikke vil bli spesielt dyp ettersom etterspørselen fortsetter å overstige tilbudet.

Avgjørelsen i OPEC+ skjer til tross for oppfordringer fra Biden-administrasjonen om å øke produksjonen ytterligere for å dempe de økende prisene. Administrasjonen har ifølge Reuters uttalt at de vurderer en rekke med verktøy de har tilgjengelig for sikre tilgang til rimelig energi etter møtet i OPEC+.

– Vi kan bare gjette på nåværende tidspunkt, men jeg vil anta at dette involverer å frigjøre de strategiske reservene. Jeg føler ikke at dette spiller seg ut spesielt bra for Biden-administrasjonen, sier en Singapore-basert trader ifølge Reuters.