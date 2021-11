Oljeprisen stiger tirsdag morgen og brent-oljen er opp 0,31 prosent til 83,68 dollar. WTI-oljen stiger 0,22 prosent til 82,24 dollar fatet.

På tampen av forrige uke var OPEC+ samlet og stod imot presset fra USA og president Joe Biden om å åpne oljekranen ytterligere. Oljekartellet fastholdt planen om å fase inn 400.000 fat pr. dag månedlig frem til april 2022.

Biden har lenge lagt et press på OPEC+ for å jekke opp produksjonen, ettersom energiprisene har skutt i været globalt, og bensinprisene har blitt markant høyere i USA.

Den amerikanske energiministeren Jennifer Granholm mener at presidenten kan komme med tiltak mot stigende bensinpriser denne uken.

«Han ser definitivt på de tiltakene han kan sette inn for å hanskes med de høye bensinprisene. Forhåpentligvis vil det komme en annonsering denne uken», uttalte Granholm til MSNBC, melder Reuters.

– Vil ikke se folk lide

Joe Biden uttalte på lørdag at han har tiltak klare for å respondere mot høye oljepriser, etter at OPEC+ holdt seg til planen. OPEC+-kilder Reuters var i kontakt med før møtet torsdag forrige uke mente at USA har full mulighet til å øke kapasiteten på egenhånd, uten hjelp fra dem.

Presidentens infrastrukturpakke på 1.200 milliarder dollar, som gikk igjennom Kongressen i helgen, går bort fra olje og fossilt brennstoff, men Biden er bekymret for fossil-situasjonen på kort sikt.

«Presidenten ønsker ikke å se folk lide ved bensinpumpene, som krever en økning i tilbudet akkurat nå», sier Granholm.



Energisekretæren legger til at Biden fastholder ønsket om å se økt tilbud fra alle parter, inkludert OPEC+. Ett av tiltakene Reuters nevner er at presidenten kan beordre et salg av de strategiske petroleumsreservene, som oppbevares i lagre i Texas og Louisiana.