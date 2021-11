Ser markant oljeprisfall på 15 prosent

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, ser nå en råoljeproduksjon i USA i 2022 på 11,90 millioner fat pr. dag, mot det forrige anslaget på 11,73 millioner fat pr. dag. For 2021 ventes oljeproduksjonen til 11,13 millioner fat pr. dag, mot forrige anslag på 11,02 millioner fat pr. dag.

Det fremkommer av den seneste utgaven av EIAs Short-Term Energy Outlook fremlagt onsdag, sammenlignet med rapporten forrige måned.

Ifølge EIA estimeres det at amerikansk oljeproduksjon snittet 11,4 millioner fat olje pr. dag i oktober, opp fra 10,7 millioner fat pr. dag i september, som et resultat av at produksjonsøkninger etter forstyrrelser fra orkanen «Ida».

«Vi venter at årlig produksjon vil snitte på 11,1 millioner fat olje pr. dag i 2021, økende til 11,9 millioner fat olje pr. dag i 2022, ettersom produksjon av olje fra tette bergarter i USA stiger», skriver EIA.

Videre venter EIA at globalt konsum av petroleums- og væskedrivstoff vil være på 97,53 millioner fat pr. dag i 2021, mot forrige estimat på 97,47 millioner fat pr. dag. For 2022 ventes dette tallet til 100,88, mot forrige estimat på 100,95 millioner fat pr. dag.

EIA skriver at de venter at Brent-oljeprisene vil holde seg nær nåværende nivåer for resten av 2021, og i snitt være på 82 dollar pr. fat i fjerde kvartal 2021 noe som er 1 dollar pr. fat høyere enn anslaget i forrige rapport.

EIA venter fortsatt at i 2022 vil veksten i produksjon for Opec+, amerikansk olje fra tette bergarter, og fra land utenfor Opec overgå tregere vekst i globalt oljekonsum og bidra til at brent-prisene faller til et årlig snitt på 72 dollar pr. fat.

Videre oppjusterer EIA sitt prisanslag for Brent-spot i 2021 til 71,59 dollar pr. fat, fra tidligere 71,38 dollar pr. fat.

WTI-spotprisen for fjerde kvartal 2021 oppjusteres til 80,45 dollar pr. fat, fra tidligere 78,32 dollar pr. fat, mens for helåret 2021 estimeres en WTI-pris på 69,02 dollar pr. fat (68,48).