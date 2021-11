FEED-kontrakt gir Aker Solutions 350 millioner kroner

Equinor har på vegne av partnerne i Wisting-lisensen i dag signert kontrakt med Kjell Inge Røkkes Aker Solutions for forprosjektering og design (FEED) av en flytende produksjons- og lagerinnretning (FPSO), skriver Equinor i en pressemelding onsdag.

Studien har ifølge selskapet en verdi på om lag 350 millioner kroner, og inkluderer en gjennomføringsopsjon beregnet til 8 - 12 milliarder kroner.

Aker Solutions meldte om arbeidene på Wisting-feltet i oktober.

– Equinor jobber godt sammen med partnere, leverandørindustri og myndigheter for å sikre en god utvikling av Wisting-feltet som imøtekommer de krav som forventes for framtidig produksjon av olje og gass. Vi planlegger å levere plan for utbygging og drift til myndighetene i slutten av 2022. En beslutning om utbygging av Wisting-feltet vil gi betydelige verdier til det norske samfunnet og ringvirkninger til norsk leverandørindustri både i utbyggings- og driftsfasen, skriver Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i meldingen.