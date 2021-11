Tradere satser på ellevill oljepris

Samtidig som at verdens ledere forhandler om klimamål og -tiltak i den skotske storbyen Glasgow, spekulerer tradere i at oljeprisen kommer til å nå helt ekstreme nivåer.

Prisen for et fat med Nordsjø-olje har steget omkring 60 prosent i år, og er opp hele 90 prosent på ett år. Dette tror noen tradere bare er begynnelsen.

En opsjonskontrakt tilsvarende fem millioner fat olje med en spread på 250/300 dollar byttet hender denne uken. Det betyr at man vil tjene penger hvis oljeprisen oljeprisen stiger til 250 dollar pr. fat eller mer.

Dette er et nivå ingen andre har spekulert i siden oljeprisene nådde en foreløpig topp i juli 2008, skriver Bloomberg. Da ble et fat Nordsjø-olje omsatt for over 140 dollar pr. fat.

Storbank er helt i hundre

Denne uken ble det også handlet kontrakter tilsvarende 8 millioner fat amerikansk lettolje (WTI), som er lønnsomme hvis oljeprisen bykser over 200 dollar fatet.

Med en oljepris som handles på nivåer man ikke har sett på syv år, har kontrakter til en oljepris på 100 dollar pr. fat byttet hender i flere uker, sammen med en rekke andre kontrakter med en oljepris over dette.

Handlene skjer samme uke som at JP Morgan skrev i et notat til sine kunder at oljeprisen kan stige til over 100 dollar pr. fat.

«Vi mener en forverring av retorikken mellom USA og Opec+ kan føre til et scenario hvor sistnevnte omdirigerer amerikanske råolje østover», skriver storbanken.

Samtidig peker JP Morgan på at produsentene har begrenset med kapasitet til å øke oljeproduksjon som følge av de høye prisene.