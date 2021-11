Oljeprisene fortsetter trenden fra slutten av forrige uke og faller videre mandag. En mulig frigjøring av amerikanske, strategiske oljereserver (SPR) får mye av skylden for prisfallet.

Analysesjefen for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, tror mer på at stigende coronasmitte er grunnen, med sine tilhørende bekymringer om innføring av nye restriksjoner.

– Priser inn ytterligere lagertrekk

«Et annet «bearish» element er nedbremsingen i Kina der stålproduksjon og priser på stål, jernmalm og kull har falt som steiner de siste ukene. Selv gassprisene har roet seg litt ned, selv om de fortsatt er veldig høye før kommende vinter,» skriver han i en oppdatering mandag.

Frontkontrakten for Brent-oljen står i 81,07 dollar pr. fat mandag formiddag, ned 1,4 prosent, mens WTI-oljen faller 1,2 prosent til 79,81 dollar pr. fat.

«Ser vi på forholdet mellom amerikansk råolje og produktlagre, indikerer dagens lagernivåer en oljepris nærmere 70 enn 80 dollar, hvor vi er i øyeblikket. Vi leser dette slik at markedet priser inn ytterligere stramhet, underskuddstilbud og lagertrekk lenger ned i veien,» fortsetter Schieldrop.

Øyner 60 dollar pr. fat i 2023

Ifølge SEB-analytikeren hersker nå sterkt sprikende syn for den globale oljemarkedsbalansen de neste par årene.

«Ett syn er at stigende produksjon i OPEC+ og USA vil gi overskuddstilbud neste år. Dette er typisk amerikanske energimyndigheters syn, og er også vårt gjeldende syn. Det andre synet er at underinvesteringer i oppstrøms olje og gass globalt senker produksjonen mange steder slik at tilbudet vil slite med å møte etterspørselen de neste par årene,» skriver han.

SEB tror altså at høyere investeringer og produksjon gradvis vil presse Brent-oljen tilbake til et «normalnivå» på 60 dollar pr. fat frem mot 2023.

– En «tisse i buksa»-strategi

Som senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities synes heller ikke Schieldrop noe om at frigjøring av amerikanske oljereserver vil løse noe som helst.

«Slik frigjøring er mer som en «tisse i buksa»-strategi. På årsbasis er prisoppgangen i olje stor, men den kommer fra veldig lave nivåer for et år siden (37 dollar pr. fat 30. oktober). På lang sikt er «normalprisen» 60 dollar pr. fat, med et typisk standardavvik på rundt 20 dollar pr. fat. Dagens oljepriser er altså ikke mer enn et standardavvik fra sitt «normalnivå». Slik sett høres det nesten latterlig ut for USA å ta av reservene på dette nivået,» heter det videre.

Senatets majoritetsleder Charles Schumer oppfordret likevel i helgen president Joe Biden til å ta av USAs oljereserver, og påpekte at forbrukerne trenger raske lettelser i drivstoffprisene.

«Politikken rår og Bidens popularitet er synkende med høyere bensinpriser, og sånn sett er det ikke utelukket at ytterligere reserver frigjøres. Men vi tror ikke det er mye til løsning, og det vil trolig ikke slå mye ut på oljeprisen,» skriver Schieldrop.