Energiselskapet BP tjener rått på høye olje- og gasspriser, men har også lagt opp til en grønnere kurs for en mer fornybar fremtid.

Det er uansett ingen tvil om at olje og gass vil spille en stor rolle i energimiksen i årene fremover, ifølge BPs toppsjef, Bernard Looney.

«Det er kanskje ikke populært å si at olje og gass vil være en viktig del av energimiksen fremover, men det er realiteten», sier Looney til CNBC.



Toppsjefen mener det er viktig å fokusere på målet, og at det må bli en mindre ideologisk tilnærming til det å redusere utslippene. Det å erstatte kull med naturgass for å redusere utslippene er et eksempel på et godt tiltak, mener han.

Looney trekker også frem at i det internasjonale energibyråets (IEA) «Net Zero»-rapport i mai er det fortsatt lagt til grunn en tilbudsside på 20 millioner fat olje pr. dag i 2050.

Grønn overgang

BP-sjefen legger også vekt på at selskapet går med tung skyts inn i det grønne skiftet.

«For 12 måneder siden hadde vi 10 gigawatt (GW) i det fornybare segmentet, mens vi nå har over 23 gigawatt. For et år siden hadde vi ingenting i havvind, men i dag er vi en av de største og raskest voksende i Storbritannia og USA med 3,7 gigawatt. I tillegg vokser vi innen hydrogen», sier Looney til CNBC.

«Vi er engasjerte, det er ingen tvil om det», legger han til.