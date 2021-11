Oljeprisen synker onsdag morgen og brent-oljen er ned 0,37 prosent til 81,76 dollar fatet. WTI-oljen er opp 0,12 prosent til 80,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,14 dollar pr. fat ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Vurderer tapping

Den amerikanske presidenten Joe Biden har vurdert å tappe olje fra de strategiske lagrene, Strategic Petroleum Reserve (SPR), for å få ned bensinprisene, som nådde ny rekord i California denne uken, melder Reuters.

Det er imidlertidig blandede syn på om det vil være lurt å begynne og trekke av lagrene.

USAs majoritetsleder Steny Hoyer sa sent tirsdag at han ikke var enig i Senatets majoritetsleder Chuck Schumers oppfordring på søndag om å utnytte SPR for å senke gassprisene.

Hoyer mener at reserven er der for å fylle et gap i råoljeforsyningen i krisetider.



Flere analytikere mener at SPR-olje kun vil tilby midlertidig lindring, og at det som trengs er økt produksjon fra amerikanske skiferoljeprodusenter eller fra OPEC.

«Det ser ut til at energimarkedet er overbevist om at selv om USA tyr til å utnytte de strategiske reservene, så vil fordelene med presidentens grep være minimale», skriver OANDA-analytiker Edward Moya i et notat, ifølge Ruters.

Lavere lagertall

Data fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 0,7 millioner fat i forrige uke.

API-tallene viser også at bensinlagrene falt med 2,8 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 0,1 millioner fat i forrige uke.