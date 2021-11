Største lisensrunde siden forrige oljeprisgalopp

Biden-administrasjonen avholdt denne uken en auksjon på 308 olje- og gasslisenser i Mexicogulfen. Auksjonen dro inn 190 millioner dollar, tilsvarende 1,67 milliarder norske kroner, melder The Maritime Executive.

Det var den største enkeltauksjonen offshore siden perioden med høye oljepriser i 2014.

Gjennom første halvår av 2014 lå oljeprisen stabilt over 100 dollar fatet, før den stupte i august og var halvert når kalenderen bikket over til 2015.

Da USAs nåværende president Joe Biden turnerte for å bli president lovet han å legge ut leiekontrakter på anbud, både på land og til havs, for petroleumsnæringen. Kort tid etter innsettelsen var han rask til å oppheve suspensjonen for nye leiekontrakter i Mexicogulfen, men en rettsordre stoppet opphevelsen.

I mars saksøkte 12 olje- og gassproduserende stater innenriksdepartementet , og i juni utstedte en dommer i Western District of Louisiana et foreløpig forslag som godjente nye lisenser.

Innenriksdepartementet anket avgjørelse, men bestemte seg for å lytte til påbudet og gå videre med utstedelse av nye leiekontrakter i påvente av utfallet av anken.