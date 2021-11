Vurderer å åpne oljekranene

For ti dager siden var oljeprisen på det høyeste nivået siden 2018, etter at gjenåpning av økonomier etter coronapandemiens herjinger har gitt et hopp i etterspørselen. Samtidig har Opec og samarbeidslandene holdt tilbake oljeproduksjon, slik at tilbudet har blitt svekket.

Torsdag denne uken falt imidlertid prisen på det sorte gullet med flere dollar, etter nyheter om at USA hadde henvendt seg til Kina, Japan og andre storforbrukere av olje, om å bli med på å frigi olje fra de strategiske lagrene.

Japan vurderer

Japan var den gang tilbakeholdne, men nå kan det se ut som landet har skiftet mening.

«Vi vurderer hvilke tiltak vi kan gjøre, og ser på et mulig samarbeid med flere land, inkludert USA», sier statsminister Fumio Kishida til journalister lørdag, ifølge Bloomberg News.

USA ønsker å få bukt med inflasjonsøkningene som kommer i kjølvannet av høye oljepriser. Kina har sagt at de jobber med å slippe olje fra sine lagre, for andre gang i år, etter at president Xi Jinping hadde møtt president Joe Biden.

Statsminister Kishidas uttalelser kommer etter at han avdekket en finansiell støttepakke på 56 trillioner yen -tilsvarende 491 milliarder dollar. Støttepakken inneholdt hjelp til selskaper som sliter med høye drivstoffpriser.

Hodebry

Oljeprisen har også falt etter at Østerrike innførte en ny lockdown etter en ny smittebølge i Europa. I tillegg vil ikke helseminister Jens Spahn i Tyskland utelukke nye nedstengninger.

Høyere smitte gjør at mobiliteten i samfunnet reduseres, på grunn av økt reiseskepsis.

«At brenten faller 2,5 dollar er ganske betydelig, men ikke dramatisk målt opp mot hva vi har opplevd tidligere. Men det er helt klart et hodebry for oljemarkedet som kanskje blir værende i en periode», sa DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen til Finansavisen fredag.

Martinsen slår allikevel ikke alarm riktig enda og tror ikke stemningen i markedet blir som våren i fjor, da oljeprisen falt helt ned til 20 dollar fatet.

«Dette blir mye, mye mildere. I tillegg er det primært relatert til Europa, og vi har i større eller mindre grad lært oss til å leve med det, så det blir ikke like store fall i mobilitet», sa han.