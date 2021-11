Tapping av lagrene kan begynne i løpet av dagen

Oljeprisen synker tirsdag morgen og brent-oljen er ned 0,63 prosent til 78,98 dollar. WTI-oljen er ned 0,66 prosent til 75,87 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 79,30 dollar ved stengetid på Oslo Børs mandag.

Reserver

Oljeprisen har vært svært volatil den siste uken etter at USA henvendte seg til Kina, Japan og andre storforbrukere av olje, om å bli med på å frigi olje fra de strategiske lagrene.

Japan var først tilbakeholdne, men tre myndighetskilder har uttalt til Reuters at det jobbes for fullt med å finne en vei rundt restriksjonene for å få frigitt oljereserver.

Tirsdag morgen meldes det også om at det amerikanske energidepartementet forventes å kunngjøre et lån av olje fra Strategic Petroleum Reserve (SPR) på tirsdag i koordinering med andre land, sier en kilde i Biden-administrasjonen til Reuters.

Under en låneavtale av SPR tar oljeselskaper råolje, men er pålagt å returnere den, eller det raffinerte produktet, pluss renter. En låneavtale har forekommet flere ganger, sist gang i september etter orkanen Ida.

Amerikanske presidenter har også autorisert nødbruk fra SPR tre ganger, som da omfatter å tappe reservene, ikke låne, og det skjedde sist i 2011 under krigen i OPEC-medlemslandet Libya. Det skjedde også under Gulf-krigen i 1991 og etter orkanen Katrina i 2005.

Demokrater har sendt brev

Demokrater i Representantenes hus har også oppfordret president Joe Biden til å frigi råolje fra SPR og gjeninnføre - i det minste midlertidig - et forbud mot oljeeksport for å bidra til å få ned økende energipriser.

Demokratene skrev et brev til Biden, ledet av California-demokraten Ro Khanna, at det var nødvendig med hastetiltak for å sikre «rimelig og pålitelig energi for amerikanske familier», ifølge Ruters.

Brevet er signert av åtte demokrater i Representantenes hus og ber Biden benytte «alle verktøyene han har til rådighet for å få ned bensinprisene på kort sikt». Elleve senatdemokrater skrev et lignende brev til Biden tidligere denne måneden, med henvisning til OPEC-begrensninger for forsyninger og amerikansk eksport.