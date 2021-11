Spetalen og Fredly rett ut etter produksjonsstans

Siden den gang har kursen fortsatt å falle og oppdaterte lister viser at de mandag hadde solgt seg ned til 400.000 aksjer hver. Tirsdag var duoen helt ute av topp 50-listen, ifølge Infront.

Mandag endte Okea-aksjen i 24,10 kroner på Oslo Børs. Så langt i år er oljeaksjen opp 134 prosent, og markedsverdien er 2,5 milliarder kroner.

Endringene i aksjonærlistene vises to dager etter hendelsen – T+2 dager. Endringene kan stamme fra ordinært kjøp eller salg, men også fra andre typer transaksjoner eller hendelser, som utleie av aksjer til shorting og lignende.

– Ingen lekkasjer

Okea jobber nå med Repsol som er operatør på Yme-feltet og selskapet vil prøve å få en litt mer oppdatert status i dag.

Det sier adm. direktør Svein J. Liknes til TDN Direkt tirsdag.

Liknes sier at Okea skal i møte med Repsol senere i dag, og at problemstillingen har dreid seg om å ha god nok kontroll på olje i vann under brønnopprenskning.

– Det er ikke uvanlig under brønnopprenskning at det er en utfordring, men det er det som har vært grunnlaget for å stanse produksjonen så vidt jeg har fått informasjon om, sier han.

Videre sier Okea-toppen at det er vanskelig å si hvor feilen ligger ettersom man ikke har fått tatt prøver av vannet, men han tror det kan være snakk om emulsjoner eller brønnvæske i vannet som gjør at man får avlesninger av vannet som havner over de grensene som er fastsatt.

Direktøren retter samtidig en finger mot spekulasjoner om at det kan være snakk om en lekkasje på subsea-infrastruktur og understreker at det er direkte feil.

– Det er ingen lekkasjer som er identifisert på subsea-anlegget, sier han.

På spørsmål om hvorfor selskapet ikke har børsmeldt hendelsen, svarer Liknes at det ikke har vært helt klart når produksjonen kommer opp igjen.

– Dette er vel den tredje eller fjerde gangen produksjonen stanser, det er jo ikke uvanlig med produksjonsstanser under oppkjøringen av et felt, sier han.

– Foreløpig har vi ikke ansett dette som så signifikant at det var verdt å børsmelde, sier han.